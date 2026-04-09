毎日の生活にハリがない。何か楽しいことでもあればもっと頑張れるのだろうか。そのようなことは誰しも一度は思うことがあるのかもしれません。そのようなときに、好きなものに全力投球している人を見たら心動かされるのではないでしょうか。『推しってどうやって作るの？推しがいればもう少し頑張って生きられるのかなとか思うのだけど、推しの見つけ方がわかりません』なんとなく頑張れないけれど、誰かのため、何かのためにと