＜東建ホームメイトカップ事前情報◇8日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞ヤマハのゴルフ事業撤退は大きなニュースとなったが、今平周吾らは今季まで契約が残っている。開幕戦では、黒塗りのプロトタイプドライバーをバッグに入れてきた。【写真】まさに“ヤマハ顔”プロトタイプをあらゆる角度から担当者によると、本来は今年発売予定だったモデルだが、事業撤退に伴いをリリースは見送り