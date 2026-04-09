学生2人から現金を脅し取ったとして、暴力団組員ら2人が逮捕されました。 恐喝の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団「道仁会」系の組幹部、篠塚祐一容疑者（45）と、菊陽町津久礼の自称・建設業、北光流容疑者（22）です。 2人は3月2日、10代の学生2人から現金60万円を脅し取った疑いが持たれています。 警察によりますと、学生たちは去年9月、篠塚容疑者たちが関与するグループに誘われましたが、このまま引き込まれるこ