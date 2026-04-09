新潟市西区に本社を置く木造建築工事業者ナレッジライフが、新潟地方裁判所から破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によりますと、ナレッジライフは2004年4月に設立され、「木の温もり」をコンセプトとして、優良国産木材や自然素材を活用した健康・環境配慮型の住宅建築を手がけてきました。 2014年8月期には年間売上高が15億2786万円に達していましたが、そ