一軒家のドアガラスを割って侵入し、現金や腕時計などおよそ230万円相当を盗んだとして、トルコ人の男らが逮捕されました。警視庁によりますと、トルコ国籍のダール・イブラヒム・ウフク容疑者ら2人は先月、東京・板橋区にある60代の女性が住む一軒家のドアガラスを割って侵入し、現金5万円や腕時計など15点、およそ230万円相当を盗んだ疑いが持たれています。調べに対しダール容疑者は、黙秘しているということです。東京都や埼玉