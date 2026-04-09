イスラエル国防軍は、ヒズボラの拠点100カ所を攻撃したと発表。レバノン保健省によると、この攻撃で少なくとも112人が死亡、数百人が負傷した/CNN（CNN）イスラエル軍に攻撃されたレバノンの首都ベイルート中心部で、現場の混乱や惨状をとらえた映像がSNSなどに投稿されている。イスラエルは今回の衝突が始まって以来、最大規模の攻撃をレバノン全土で展開したと述べていた。CNNが確認した映像には、サイレンや警報が鳴り響く中、