サッカー元日本代表でＪ１岡山のＤＦ立田悠悟が８日、自身のインスタグラムを更新。「今日は妻の誕生日いつも支えてくれて本当にありがとう。２人で目標達成できるように頑張っていこうねｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙ」と記し、俳優で作家の妻、松宮なつの写真を投稿した。フォロワーからは「おめでとうございます」「なんと素敵なご夫婦美男美女ですね」などと祝福コメントが。立田は今季から背番号４８に変更しており