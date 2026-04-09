お笑いコンビ、たくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）、ツートライブ（たかのり＝41、周平魂＝42）、カベポスター（永見大吾＝36、浜田順平＝38）が9日、JR新大阪駅で「ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜」セレモニーに出席し、午前9時51分発の「のぞみ346号」で上京した。JR東海と吉本興業による上京応援企画。この春、東京に拠点を移す芸人3組が、無料招待を含む113人の上京する人々と共に東京へと旅立った。