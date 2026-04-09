日本マクドナルドは、定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」の3種のバーガー、さらにサイドメニューの「シャカシャカポテト じゃがバタ」と、ドリンク新商品「マックフィズ/マックフロート 和かんきつヨーグルト味」を加えた“「チキンタツタ」シリーズ”全6種のラインアップを、4月15日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売を行う。販売期間は5月中旬までを予定。1