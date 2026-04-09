2月18日にブランドをリニューアルした、ミツカンのビネガードリンク「フルーティス」。新たに「あまおう」「白桃」「シャインマスカット」「ざくろ」の4種類が登場しました。果実の甘みや香りを楽しみながら、すっきりとした後味が味わえるという“新果実体験”が気になるところ。今回は4フレーバーを実際に飲み比べ、公式のアレンジレシピも家族で楽しんでみました! ミツカンのビネガードリンク「フルーティス」○“新果実体験”