【スマイルスライム アイストレー】 7月25日 発売予定 価格：1,760円 スクウェア・エニックスは、キッチン雑貨「スマイルスライム アイストレー」の予約受付をe-STOREにて実施している。価格は1,760円。 本商品は、RPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスター「スライム」をモチーフにしたアイストレー。立体的な「スライム」の