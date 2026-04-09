セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、冷凍麺の新商品「セブンプレミアム 中華そば」(213.84円)、「セブンプレミアム つけそば」(213.84円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。「セブンプレミアム 中華そば」(213.84円)/「セブンプレミアム つけそば」(213.84円)セブンプレミアム 中華そばは、昔懐かしの「中華そば」をレンジで手軽に楽しめる商品。あっさりとした煮干し香る醤油スープは食べ進みがよく、飽きの来ない