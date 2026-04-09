プロ8年目、投手転向5年目のドラゴンズ･根尾昂投手（25）。8日のベイスターズ戦、同点で迎えた延長10回のマウンドへ。２つの三振を奪い無失点の好投をみせると、直後の11回に打線が勝ち越し。その裏を松山投手が締め、ゲームセット。根尾投手は、プロ初勝利となった。 【写真を見る】中日･根尾昂（25）｢いつ来ても抑えられる準備はできていた｣ プロ8年目 投手転向5年目でつかんだ初勝利 試合直後の一問一答 Q.率直な