「～様が見えられました」って正しい敬語？正しい言い換えとは 来客・訪問時の対応 「○○様が見えられました」って敬語? 会社には毎日、大勢の来客があります。それでは、受付から得意先の課長が来社したという連絡を受けて、上司に伝える際、どう取り次ぎますか? 「課長、△△商事の○○様が見えられました」 「来る」の尊敬語である「見える」を使って、十分に相手に敬意を表しているようですが、どこかまだる