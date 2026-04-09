桜花賞のステップレース 主力となるのは同じ阪神芝１６００Мで行われる王道のステップレース・チューリップ賞組［１・７・４・35］。 １着は16年ジュエラーのみだが、２着を７頭輩出しており、王道ステップとしての地位は保っているといえる。 同じく出走が多いフィリーズレビュー組［１・０・２・41］と比較してもその差は歴然だろう。 近年注目したいのは最も勝ち馬を多く出してい