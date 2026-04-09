梅野隆太郎が公式戦3年ぶりの一発 4月8日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたウエスタン・リーグのオリックスバファローズ戦に、「8番・捕手」で先発出場した梅野隆太郎は、3打数2安打2打点1HR。公式戦では3年ぶりの一発となる今シーズン1号先制2ランホームランを放つなどマルチヒットを記録し、1軍昇格へ藤川監督にアピールした。 2回、2アウト1塁の場面で打席に立った梅野