東京時間10:36現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝97.79（+3.38+3.58%） 昨日は停戦を受けて大幅安も、イスラエルとレバノンの親イラン組織ヒズボラとの対立激化もあり、警戒感が出ている。