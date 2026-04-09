東京時間10:37現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝24858.00（-482.00-1.90%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4729.60（-47.60-1.00%） ※東京金先物は5分程度の遅れ イスラエルとレバノンのヒズボラとの対立を受けて、イランとの停戦についても警戒感が出ており、やや重い