【新興国通貨】ドル人民元は昨日安値からやや反発＝中国人民元 昨日、イランと米国の停戦を受けたドル全面安もあって、ドル仁見玄でもドル安元高が進み、2月26日安値を割り込んで6.8246元を付けた。2023年以来のドル安元高圏。今日も安値圏ではあるが、イスラエルとレバノンの対立激化もあってやや反発し、6.83台後半推移。 対円ではドル円が海外市場で157.89円を付ける中で23.13円台を付けたが、その後反発。今朝は23.25