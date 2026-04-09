【新興国通貨】ドルペソは昨日17.35台まで=メキシコペソ ドルペソは昨日の米国とイランとの2週間停戦合意を受けて17.70台から17.35台を付けた。その後少し反発しており、直近17.45台での推移。イスラエルとレバノンの対立が警戒感につながっている。 対円ではペソ高円安の流れが継続。先週初めの8.80円台からの上昇トレンドが継続する形で、中南米市場で9.10円台まで上昇。その後も高値圏もみ合い。 USDMXN17.454