USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.507.476.038.12 1MO8.156.716.797.55 3MO8.646.547.397.52 6MO8.926.617.867.74 9MO9.026.698.077.86 1YR9.116.848.257.98 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.0511.318.14 1MO7.8810.177.57 3MO8.369.937.65 6MO8.859.947.85 9MO9.05