誰？一流芸能人たちが「正解できて当たり前」の6つのチェックを受ける、「芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル」が3月28日にABC・テレビ朝日系で放送され、同時間帯ではダントツトップの平均世帯視聴率12.9％（午後7時〜10時、ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した。【写真を見る】HOUND DOGの名曲「ff（フォルティシモ）」の魅力を蘇らせた芸能人番組企画の中で反響を呼んだのが、プロとアマチュアの演奏を