不釣り合いな結婚見上愛が演じる一ノ瀬りんは祝言を挙げたが、朝の時間帯に視聴するにはストレスがたまるほど、夫からぞんざいなあつかいを受ける。1年後、子どもが生まれたが、夫の奥田亀吉（三浦貴大）は、「はぁ、女け」と言い捨て、りんが「この子の名前はどうしましょう？」と聞いても、「おめえの好きにすればいいべえ」といって、立ち去ってしまう。NHK連続テレビ小説『風、薫る』の第2週「灯（ともしび）の道」（4月6日