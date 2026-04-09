“アレ”を使えば、筋スルスルが取れる！ 今が旬の「スナップエンドウ」。夕飯やお弁当などさまざまなシーンで活躍してくれますが、下準備の筋取りが面倒という人も。そこで、スルスルと気持ちよく筋が取れる方法をご紹介します。活躍するのは、家庭にあるアレですよ！ ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました 簡単すぎて楽しくなっちゃう!? つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと