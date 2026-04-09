アメリカとイランが即時停戦で合意し、イラン側は2週間、ホルムズ海峡を安全に通航できるという見通しを明らかにしました。原油価格は下がりましたが、専門家は「戦闘前の状況には戻らない」と指摘。海峡を巡っては不安も残っているようです。■マーケットに安心感原油価格は？藤井貴彦キャスター「2週間の停戦を受けて、安定して日本に原油が入ってくることになるのでしょうか？」小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員「WTI原