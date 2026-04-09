©️ABCテレビ ©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにミルクボーイを迎え、芸人がニッチな大好物を極める「ロングコートダディの甘酢グルメを巡る！」と、賞レース王者がリアルな悩みを打ち明ける「久保田・永野の本気で悩みに答えます」をテーマにお届けする。