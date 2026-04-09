収納評論家でタレントのコジマジックが８日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」で、４年前に自宅をプロデュースした杉浦太陽・辻希美夫妻の現在の自宅の様子に「いや、もう、びっくり」とあ然とする一幕があった。この日は「春の収納術」をテーマに専門家が技を伝授。ゲストの杉浦・辻夫妻は４年前に新居に引っ越し。その新居のプロデュースをしたのがコジマジックだった。新居建築の段階から関わったといい、家にどれだ