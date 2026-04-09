タレントの杉浦太陽（45）＆辻希美（38）夫妻が8日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。収納評論家として番組に登場したコジマジックが杉浦家の収納事情を暴露した。【動画】ひ、広すぎる！自宅のウォークインクローゼットを公開した辻希美この日番組では「散らからない！春の収納術」をテーマにトークを展開。辻、杉浦が日ごろの悩みを打ち明けたほか、評論家軍団がおすすめの収