【ヒューストン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は８日、有人月周回探査計画「アルテミス２」の宇宙船「オリオン」に搭乗している宇宙飛行士４人が操縦訓練で使用したシミュレーターを報道陣に公開した。飛行士の操縦技術を育み、人類の最遠到達距離を５６年ぶりに更新した順調な飛行に貢献している。オリオンの操縦席は、飛行士が約１０日間寝食を共にする船内の居住空間（広さ約９・３立方メートル）にある。シミュレー