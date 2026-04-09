元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏が９日、宮崎市内で会見し、来年１月の任期満了に伴う同県知事選挙に出馬することを正式に表明。タレントとしての師匠・ビートたけしにはすでに報告済みであることを明かし、キャッチフレーズ候補として『どげんかせんといかん』リターンズ」などを挙げた。東国原氏は２００７年から４年間、同県知事を務めた。在任中は「どげんかせんといかん」の名フレーズで人気を博し、０７年の新語・