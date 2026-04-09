成田空港の一部エリアがリニューアルオープンしました。約1年間改装工事が行われていた、成田空港第一ターミナル5階が9日、リニューアルオープンしました。閉鎖されていた展望デッキには、足湯やマウンテンデッキなどが新たに設置され、早速足湯につかる人や飛行機の離着陸の様子を撮影する人の姿がみられました。福岡へ行く男性：昔と全然違う。足湯できたし、色々座るところできたので面白いところだなと。成田空港会社は「増加