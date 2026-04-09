TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が8日、放送された。「『大食い×投てき』のオリジナル競技『寿司合戦』が1年ぶりに復活！トーナメント戦で今度こそ真の初代チャンピオンが決定」に急増コンビ、キングオブモルックとしてみなみかわ（43）とカナイ（39）が出場した。2人はさらば青春の光森田哲矢らとモルック日本代表として活動し、世界大会2019国別対抗戦8強。2022年11月には日本モルック協会オフィシ