ジーフットは小動き。８日取引終了後、株主を親会社のイオンのみとし、非公開化するための手続きとして株式併合を実施すると発表した。１株３００円でスクイーズアウト（強制買い取り）を行う。５月に開催する定時株主総会での承認を経て、６月２３日付で上場廃止となる見通し。これを受け、東京証券取引所は４月８日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定した。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄