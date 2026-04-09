あすか製薬ホールディングスは４日続伸し、年初来高値を連日更新している。８日の取引終了後、英ロンドンに本拠を置く投資会社ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドと共同保有者による株式保有比率が２０．４９％から２１．３２％へ上昇したことが明らかになり、思惑視した買いが集まっている。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は４月１日。保有目的は「投資及び経営陣に対する経営の