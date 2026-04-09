ホテル、ニューグランドが高い。８日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１２月～２６年２月）単独決算が、売上高１７億１６００万円（前年同期比５．３％増）、営業利益１億９４００万円（同１４．９％増）、純利益２億３３００万円（同２４．０％増）となり、純利益が上期計画（１億８８００万円）を上回って着地したことが好感されている。 主力のホテル事業で宿泊、レストラン、宴会の各部門が伸長し