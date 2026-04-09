午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４８９、値下がり銘柄数は１０３０、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に海運、水産・農林、非鉄金属、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは空運、保険、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS