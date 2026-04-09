「新宿東口映画祭2026」が、5月29日から6月4日にかけて新宿武蔵野館で開催されることが決定した。 参考：新文芸坐×新宿武蔵野館×立川シネマシティの担当者が語り合う、コロナ禍以降の映画館 2021年5月、新宿武蔵野館とシネマカリテで初めて開催された「新宿東口映画祭」は、新宿から映画文化を発信し、街全体を活性化、観客をはじめ地域の人々が一緒に楽しくなることを目指す映画祭。20256は、「スクリーンで また逢