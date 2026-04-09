オーランド・マジック vs ミネソタ・ティンバーウルブズ 日付：2026年4月9日（木） 開催地：キア・センター（Orlando） 最終スコア：オーランド・マジック 132 - 120 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのオーランド・マジック対ミネソタ・ティンバーウルブズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリー