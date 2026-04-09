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クリーブランド・キャバリアーズ vs アトランタ・ホークス 日付：2026年4月9日（木） 開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland） 最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 122 - 116 アトランタ・ホークス NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対アトランタ・ホークスがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはク