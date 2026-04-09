イラスト：飯田ともき 3月30日（月）から4月6日（月）まで実施したアンケート、「USB4対応のPC持っている？」の回答編です。 var pie = new d3pie("pieChart",{ "header": { "title": { "text": "USB4対応のPC持っている？ （USB4 Ver.2.0、Thunderbolt 3～5を含む）", "fontSize": 18,