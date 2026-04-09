アンカー・ジャパンは、スマートディスプレイ内蔵のUSB充電器「Anker Nano Charger（45W,Display,スイングプラグ）」を4月9日（木）に発売する。価格は3,990円。 Anker Nano Charger（45W,Display,スイングプラグ）は、最大45W出力の急速充電対応1ポートUSB充電器。現在の本体温度や充電モード、満充電までにかかる時間などの情報を表示するスマートディスプレイを備えた。iPhone 15～17