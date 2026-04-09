開催：2026.4.9 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 2 - 3 [アスレチックス] MLBの試合が9日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとアスレチックスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。 1回裏、3番 コディ・ベリンジャー 初球を打ってレフトへのタイムリー