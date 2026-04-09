気象庁によりますと、10日～12日にかけて、日本列島に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつ・どこに飛んでくる？黄砂シミュレーション、全国の天気を地方ごとに いつどこにどれくらい飛んでくるかは画像の通りです。 「黄砂シミュレーション（10日）」「黄砂シミュレーション（11日）」「黄砂シミュレーション（12日）」「地方ごとの天気」を画像で掲載しています。 ■黄砂は