４月８日、日本サッカー協会は11日から始まるアメリカ女子代表との国際親善試合３連戦に選出されていた日本女子代表の清家貴子（ブライトン）、が怪我のために不参加になったと発表した。なお、追加招集は行われない。先のアジアカップ制覇にも貢献した快足アタッカーの辞退に、ファンも落胆。インターネット上では次のような声が上がった。 「残念すぎる。。。お大事にしてください」「え！清家さん怪我しちゃったんだ..