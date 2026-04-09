9日11時現在の日経平均株価は前日比274.93円（-0.49％）安の5万6033.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は489、値下がりは1030、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は129.13円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が108.61円、東エレク が41.23円、ディスコ が19.24円、リクルート が14.88円と続いている。 プラス寄与度トップは