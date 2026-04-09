【WWE】SMACK DOWN（4月3日・日本時間4日／ミズーリ・セントルイス）【映像】「デカくて動ける」“100キロ超女子タッグ”がやりたい放題2組が相まみえる大一番の前哨戦は、リング上で決着がついた瞬間から修羅場に。女子王者チームが試合後に“地獄の表敬訪問”で挑戦者チームをボコボコに処刑。ファンも「デカくて動ける」「やっぱでかいのはいい」と、圧倒的な物量に驚きの声が相次いだ。WW