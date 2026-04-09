歌手の森口博子（57）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・16）に出演。アイドル時代の本音を明かした。80年代以降の芸能界で輝きを放った“バラドル”として国生さゆりとともに登場。森口は国生がかつて所属した伝説のアイドルグループ「おニャン子クラブ」について「当時、煙たかったんですよ。ず〜っと」とぶっちゃけた。「出せば出すほど全部1位じゃないですか。またおニャンコか、今度は