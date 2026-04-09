8日の衆議院内閣委員会で中道改革連合の後藤祐一議員が、性犯罪者やストーカーへのGPS装着検討の問題を取り上げた。【映像】GPS装着について「早く結論を出すように」と要望する後藤議員後藤議員は、池袋ポケモンセンターで起きたストーカー殺人事件は、警察はやるべきことをやっていて、現行制度では防ぎようがなかったとして「これ制度的な問題だと思うんですよね。GPSの装着という議論をしなきゃいけないんではないかと思い