「ナッちゃん」などで知られる漫画家のたなかじゅん氏が9日までに自身のXを更新。投資詐欺被害に遭ったことを告白し、被害総額や手口などを明かして注意喚起したところ、「心をえぐる言葉を大量に浴びせられている状況」になっていることを明かした。詐欺被害を巡り「テレビ局2社から、今回の投資詐欺の取材の連絡が来ました。2社とも丁寧に断りました」と明かし、その理由について「なぜなら現時点で、被害者であるボクに罵詈