雨の影響で大波乱の幕開けとなったスーパーフォーミュラ2026年シーズン。4日に行われた開幕戦の決勝は激しい雨に見舞われ、わずか3周終了時点で赤旗中断を余儀なくされた。1時間以上にわたる中断の中、コース上に1台だけ姿を現し、その力強い走りでファンの視線を釘付けにした“名車”がいた。 【映像】雨の中を激走！反響呼んだ珍しい光景（実際の様子）コース状況を確認するためにコースインしたのは、ホンダのフラッグ